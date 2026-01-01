Модрич: Моуринью - уникальный, откровенный и принципиальный. Однажды он довёл Роналду до слёз

Дата публикации: 01-01-2026 16:56

Полузащитник «Милана» Лука Модрич поделился своими впечатлениями о наставниках, с которыми ему довелось работать на протяжении всей профессиональной карьеры. Он подробно рассказал о своих отношениях с Жозе Моуринью и отметил, какой из тренеров оказался самым требовательным и строгим.

- Моуринью - человек действительно особенный. Это проявляется как в его тренерском подходе, так и в обычной жизни. Именно он настоял на моём приходе в «Реал», и без его поддержки я бы, скорее всего, туда не попал. Мне искренне жаль, что нам удалось поработать вместе лишь один сезон.

- Кто из тренеров - Моуринью, Анчелотти или Аллегри - отличается наибольшей жесткостью?

- Безусловно, это Моуринью. У меня перед глазами до сих пор стоит эпизод, когда он довёл Криштиану Роналду до слёз в раздевалке. При том, что Роналду всегда выкладывался на поле на максимум, однажды он не вернулся в оборону за соперником - и Моуринью мгновенно ему это высказал.

Особая черта Жозе - его прямолинейность и честность. Он не делал различий между Серхио Рамосом, звездой, или новичком команды - если ему нужно было о чём-то сказать, он говорил прямо. Макс Аллегри также выделяется похожим качеством: он не боится открыто указывать на ошибки, прямо высказывая своё мнение игрокам. Модрич подчёркивает, что именно честность тренеров по отношению к игрокам является для него очень важной основой, - приводит слова футболиста издание Corriere della Sera.