Каррагер: Жезус превосходит Дьёкереша - это факт

Дата публикации: 01-01-2026 16:57

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказал мнение о нападающих "Арсенала", сравнив Габриэла Жезуса и Виктора Дьёкереша. По его словам, бразильский форвард значительно превосходит шведа по уровню игры. Каррагер отметил, что во время матча 19-го тура АПЛ, где "Арсенал" уверенно победил "Астон Виллу" со счетом 4:1, Дьёкереш не смог отличиться результативными действиями и был заменен на 77-й минуте. Жезус, появившийся на поле вместо него, уже на 78-й минуте смог поразить ворота соперника, показав отличную готовность и стремление.

- Единственная проблема "Арсенала" в этом матче - это то, что Дьёкереш пока не должен выходить в основном составе, ведь у команды есть намного более опытные игроки. Когда Жезус наберет оптимальную форму и скорость после восстановления, именно он должен выходить в старте. Он просто лучше Дьёкереша, и это неоспоримый факт, - отметил Каррагер.

Футбольный эксперт также подчеркнул, что ранее у болельщиков были сомнения по поводу того, сможет ли Жезус быть лидером атаки "Арсенала" и помогать команде бороться за чемпионский титул. Однако в данный момент, по мнению Каррагера, именно бразилец выглядит более перспективным и результативным вариантом для центрального нападения, чем новичок Дьёкереш. Также, по его словам, и Кай Хаверц, и Жезус превосходят шведского форварда по качеству игры и мастерству: - Дьёкерешу пока не хватает утончённости и класса, которые необходимы нападающему такого уровня, когда ты понимаешь, кто может выйти на поле с замены, - цитирует слова Каррагера Goal со ссылкой на Sky Sports.