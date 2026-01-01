«Вест Хэм» согласовал переход нового нападающего

Дата публикации: 01-01-2026 17:00

21-летний нападающий "Жил Висенте" Пабло близок к переходу в английскую Премьер-Лигу. По сообщениям известного инсайдера Флориана Плеттенберга, футболист уже согласовал условия трансфера с лондонским клубом "Вест Хэм Юнайтед". Информация о возможном переходе активно обсуждается в социальных сетях, а СМИ уверяют - стороны достигли согласия как между клубами, так и на личном уровне.

Ожидается, что Пабло подпишет долгосрочный контракт с "молотобойцами". Сумма сделки составит 23 миллиона евро, что говорит о серьёзных ожиданиях от бразильско-португальского форварда. Клуб рассчитывает усилить свою атаку и повысить результаты в чемпионате Англии.

Уже в ближайшее время, предположительно сегодня или завтра, Пабло должен прибыть в расположение "Вест Хэм" для прохождения обязательного медицинского обследования. Планируется, что сам трансфер будет завершён до конца текущей недели, а болельщики вскоре смогут увидеть новичка на поле в составе английской команды.

Пабло обладает двойным гражданством - Бразилии и Португалии. В нынешнем сезоне он проявил себя на высшем уровне: в 13 матчах чемпионата Португалии забил 10 голов и сделал одну результативную передачу, что привлекло внимание топ-клубов.