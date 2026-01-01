Гави обратился к фанатам «Барселоны» и подвёл итоги сезона-2025

Дата публикации: 01-01-2026 17:02

Полузащитник «Барселоны» Гави опубликовал свежее сообщение в своих социальных сетях. В этом посте он подвёл итоги 2025 года и обратился к всем болельщикам каталонского клуба, выразив благодарность за поддержку и веру в команду.

«Это был замечательный год, в котором мне удалось осуществить многие из своих целей и мечтаний. Спасибо каждому, кто был рядом! Хочу пожелать всем крепкого здоровья и надеюсь продолжать радоваться футболу вместе с лучшим клубом в мире!» - написал Гави, делясь эмоциями и надеждой на светлое будущее.

Стоит напомнить, что в текущем сезоне Ла Лиги Гави успел провести всего два матча в составе «Барселоны». Основную часть сезона полузащитник вынужден был пропустить из-за серьёзной травмы, полученной в ноябре. По последней информации, ориентировочно вернуться в строй и приступить к полноценным тренировкам испанец сможет только к февралю 2026 года.

Кроме того, недавнее обновление Transfermarkt отразило падение стоимости Гави на рынке. За прошедший год его трансферная стоимость снизилась на 20 миллионов евро и теперь оценивается в 40 миллионов евро, что стало одной из самых значительных потерь среди игроков Ла Лиги. Тем не менее, болельщики «Барсы» продолжают верить в его талант и скорейшее возвращение на поле.