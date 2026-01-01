«Челси» сообщил об отставке Энцо Марески

Дата публикации: 01-01-2026 17:03

Пресс-служба лондонского «Челси» официально уведомила о завершении сотрудничества с Энцо Мареской, занимавшим пост главного тренера первой команды. Итальянский специалист пришёл в клуб летом 2024 года и с того времени руководил командой в ряде важных матчей. До назначения в «Челси» Мареска занимал аналогичные должности в таких командах, как «Парма» и «Лестер», где также проявил себя как прогрессивный тренер.

В официальном сообщении клуба отмечается: «Футбольный клуб «Челси» и Энцо Мареска приняли решение прекратить совместную работу. За проведённое время у руля команды Энцо сумел привести «синих» к значительным успехам, среди которых триумф в Лиге конференций УЕФА и победа на Клубном чемпионате мира ФИФА. Такие достижения навсегда останутся значимой частью истории клуба, и мы выражаем Энцо благодарность за его неизменную преданность и вклад в развитие коллектива. Важно отметить, что перед командой стоят серьёзные задачи сразу в четырёх турнирах, включая квалификацию в Лигу чемпионов, и обе стороны пришли к выводу, что смена тренера способна дать необходимый импульс и помочь вернуть сезон на верный путь. Мы искренне желаем Энцо Мареске новых свершений и больших успехов в дальнейшей карьере», - гласит заявление пресс-службы лондонского клуба.