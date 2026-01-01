«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» разошлись миром в матче 19-го тура АПЛ

Дата публикации: 01-01-2026 23:27

В рамках 19-го тура сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги состоялся яркий поединок между командами "Кристал Пэлас" и "Фулхэм". Матч прошёл на лондонском стадионе "Селхерст Парк", который в этот вечер собрал множество болельщиков. Роль главного арбитра исполнил Тони Харрингтон, и встреча подарила зрителям немало эмоций и напряжённых моментов. Итоговый счёт встречи - ничья 1:1, и обе команды заработали по одному очку.

Открыть счёт в игре удалось хозяевам поля. На 39-й минуте нападающий Жан-Филипп Матета блестяще завершил атаку своей команды, отправив мяч в сетку ворот соперника. Однако "Фулхэм" не собирался сдаваться, и на 80-й минуте полузащитник гостей Том Кейрни восстановил равновесие, забив ответный гол. Оставшиеся минуты прошли в упорной борьбе, но ни одна из команд так и не смогла вырвать победу.

После этого матча "Кристал Пэлас" располагается на девятом месте турнирной таблицы английского чемпионата, имея в своём активе 27 очков, заработанных за 18 сыгранных встреч. Такая же сумма баллов у "Фулхэма", который занимает десятую строчку. Ожидается, что борьба за места в верхней части таблицы будет продолжаться с ещё большим накалом страстей, ведь команды демонстрируют равный уровень и не собираются сбавлять обороты.