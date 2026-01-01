Алиссон перешел из клуба «Гремио» в Астон Виллу

Дата публикации: 01-01-2026 23:36

Бразильский вингер Алиссон Эдвард официально перешел из клуба «Гремио» в английский «Астон Вилла». Информацию подтвердил официальный сайт английского клуба.

Параметры контракта между 19-летним футболистом и представителем АПЛ пока не разглашаются. По сведениям СМИ, сумма сделки составила около десяти миллионов евро с дополнительными бонусами в размере двух миллионов евро.

В минувшем сезоне Алиссон Эдвард провел 43 матча на клубном уровне во всех турнирах. За это время он отметился двумя голами и отдал пять результативных передач, демонстрируя растущий потенциал. По данным сайта Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

Перспективный бразилец станет важным усилением атакующего звена «Астон Виллы», где ему предстоит адаптироваться к более высокому уровню игры в Английской Премьер-лиге. Клубы и фанаты надеются, что молодой вингер быстро войдет в ритм и поможет команде добиться успехов в текущем сезоне.



