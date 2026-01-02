«Тоттенхэм» и «Брентфорд» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ

Дата публикации: 02-01-2026 01:39

Состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги между командами "Брентфорд" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча проходила на стадионе "Джитек Коммьюнити", расположенном в Брентфорде, Англия. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с главным судьей Эндрю Мэдли. Итоговый счет встречи оказался ничейным - 0:0.

Свисток рефери зафиксировал нулевую ничью - обе команды так и не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на старания футболистов на протяжении всех 90 минут. Оба коллектива создали несколько острых моментов, однако вратари и защитные линии действовали надежно, не позволив отличиться соперникам.

После состоявшегося матча "Тоттенхэм Хотспур" занимает 12-е место в турнирной таблице английского чемпионата сезона 2025/2026, имея в своем активе 26 очков после 19 сыгранных встреч. В свою очередь, "Брентфорд" благодаря этому результату располагается на девятой позиции, сейчас у команды 27 набранных очков. Лидером чемпионата остается лондонский "Арсенал", который набрал 45 очков.

В следующем туре 4 января "Брентфорд" проведет матч против "Эвертона", а "Тоттенхэм Хотспур" в этот же день встретится с "Сандерлендом". Оба клуба постараются улучшить свои позиции в турнирной таблице и порадовать своих болельщиков новыми результатами.