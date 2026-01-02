Зимнее трансферное окно стартовало в Европе
С 1 января начинается зимнее трансферное окно в большинстве европейских футбольных лигах. В этот период клубы получают возможность активно работать на трансферном рынке – покупать и продавать футболистов, а также оформлять аренды, что позволяет им укрепить состав для второй половины сезона.
По информации портала Transfermarkt, сроки открытия и закрытия зимнего трансферного окна в ведущих европейских лигах следующие:
АПЛ: с 1 января по 3 февраля;
Ла Лига: с 2 января по 3 февраля;
Бундеслига: с 1 января по 3 февраля;
Серия А: с 2 января по 3 февраля;
Лига 1: с 1 января по 3 февраля.
В других европейских чемпионатах даты могут незначительно отличаться. Например, в Бельгии трансферное окно стартует 6 января, в Швейцарии — лишь 15 января. Закрытие также не совпадает во всех лигах: в Португалии трансферный период завершается 4 февраля, а в Сербии – 14 февраля.
Таким образом, клубы имеют ограниченное, но достаточно насыщенное время для того, чтобы провести важные кадровые перестановки и подготовиться к оставшейся части сезона в оптимальном составе.