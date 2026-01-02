Transfermarkt назвал самых ценных форвардов в мировом футболе

Дата публикации: 02-01-2026 14:00

Популярный футбольный портал Transfermarkt опубликовал новый рейтинг самых ценных нападающих планеты на текущий момент. Согласно свежим данным сайта, сразу три игрока возглавили этот престижный список. Самыми дорогими форвардами мира на сегодняшний день признаны вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и лидер атаки «Реала» Килиан Мбаппе. Рыночная стоимость каждого из этих звезд составляет внушительные 200 миллионов евро.

Интересно, что данные футболисты представляют разный возраст: Ямалю всего 18 лет, Холанду уже 25, а Мбаппе недавно исполнилось 27. Таким образом, в этом рейтинге представлены игроки не только с разным игровым стилем, но и с разным футбольным опытом, что особенно подчеркивает силу талантов нового поколения.

Следом за триумвиратом лидеров на четвертом месте разместился Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» с трансферной стоимостью 150 миллионов евро. Далее идут сразу три футболиста, стоимость которых оценивается в 130 миллионов евро: Букайо Сака из лондонского «Арсенала», Александер Исак («Ливерпуль») и Майкл Олисе, который недавно перешел в «Баварию».