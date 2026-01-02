Бавария" объявила о назначении бывшего тренера "Манчестер Сити"

Дата публикации: 02-01-2026 14:01

Мюнхенская «Бавария» сообщила на своем официальном сайте о заключении контракта с тренером Даниэлем Фрэдли, который ранее работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в английском клубе «Манчестер Сити». Теперь Даниэль Фрэдли будет выполнять обязанности помощника главного тренера Венсана Компани в мюнхенской команде.

Пресс-служба немецкого клуба в социальных сетях поприветствовала нового наставника словами: "Добро пожаловать в Мюнхен, Даниэль!" Бавария возлагает большие надежды на усиление своего тренерского штаба за счет Фрэдли, ведь его опыт работы с клубом из Премьер-лиги и с Гвардиолой может значительно помочь развитию команды и внедрению новых тактических идей.

Напомним, что на данном этапе сезона команда из Мюнхена уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона 2025-2026 годов. После пятнадцати сыгранных туров Бавария набрала 41 очко и сохраняет отрыв в девять очков от ближайшего преследователя - дортмундской «Боруссии», которая занимает второе место. Клуб демонстрирует стабильную форму и стремится к новым достижениям на внутренней и европейской арене.