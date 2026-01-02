"Барселона" утвердила свою первую покупку в этом году

Дата публикации: 02-01-2026 14:06

Футболист из Саудовской Аравии Хамза Абделькарим станет первым новым игроком "Барселоны" в 2026 году.

Каталонский клуб достиг соглашения с "Аль-Ахли" по аренде Абделькарима в резервную команду "Барсу Атлетик" до конца сезона. В контракте имеется опция выкупа за 1,5 миллиона евро (что примерно равно трем миллионам манатов) с дополнительными бонусами. Также включён пункт о 15% от суммы возможной дальнейшей продажи игрока.

Согласно сообщениям, контракт с самим футболистом уже полностью согласован и подписан. Ожидается, что Абделькарим прибудет в Барселону 5 января, чтобы приступить к тренировкам и знакомству с командой.

Этот трансфер рассматривается как стратегический шаг "Барселоны" по укреплению состава и развитию молодых талантов в "Барсе Атлетик", что позволит клубу подготовить игрока к выступлениям на более высоком уровне и обеспечить стабильное будущее команды. Саудовский футболист будет стараться проявить себя и заработать шанс закрепиться в основной команде клуба, демонстрируя свои способности на тренировках и матчах резервного состава.