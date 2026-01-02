Дата публикации: 02-01-2026 14:09

Правительство Габона приняло беспрецедентное решение о временном роспуске национальной футбольной сборной страны после крайне неудачного выступления на Кубке Африки.

Сообщение об этом было официально оглашено в прямом эфире национального телевидения. Власти отметили, что результаты, показанные командой «Пантер», являются неприемлемыми и противоречат государственным и этическим принципам республики.

В официальном заявлении указано, что правительство распорядилась распустить тренерский штаб сборной, приостановить функционирование национальной команды до дальнейших указаний, а также навсегда исключить из состава капитана Брюно Экюэля-Манга и рекордсмена по количеству голов Пьера-Эмерика Обамеянга.

Следует подчеркнуть, что Пьер-Эмерик Обамеянг стал лучшим бомбардиром в истории сборной Габона, забив 41 мяч, в то время как Брюно Экюэль-Манга принял участие в 118 матчах и долгое время был капитаном национальной команды. Главным тренером сборной являлся Тьерри Муюма, который возглавил команду в 2023 году.

На Кубке Африки габонская сборная потерпела поражения во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила Камеруну со счётом 0:1, затем неожиданно проиграла Мозамбику с результатом 2:3, а в последнем матче, ведя в счёте 2:0, проиграла Кот-д’Ивуару 2:3, пропустив решающие голы в концовке встречи. В итоге сборная Габона завершила турнир без набранных очков, несмотря на то, что все остальные команды группы вышли в плей-офф.

Данное решение правительства является крайне серьёзным и свидетельствует о намерении властей кардинально изменить подход к развитию футбола в стране. Такой шаг показывает, что руководство страны нацелено на повышение требований к выступлениям национальной команды и готово принимать жёсткие меры в случае недостижения поставленных целей.

Эксперты считают, что роспуск сборной и отстранение ключевых игроков может стать началом глубоких изменений в структуре футбольной федерации Габона, а также поспособствовать формированию новой команды с обновленным составом и новыми стратегиями подготовки.

Фанаты и болельщики выражают смешанные чувства по поводу такой новости. Одни считают, что это необходимый шаг для возрождения габонского футбола, тогда как другие выражают обеспокоенность относительно будущего команды и перспектив её восстановления.

В ближайшее время футбольное сообщество страны ожидает новых назначений и реформ, направленных на улучшение результатов сборной и возвращение Габона на высокий уровень в африканском и мировом футболе.