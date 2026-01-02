Аль-Ахли - Аль-Наср. Прогноз на матч 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Дата публикации: 02-01-2026 14:18

2 января на стадионе Кинг Абдулла Спортс Сити состоится захватывающий матч 13-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии. В этой игре встретятся команды Аль-Ахли и Аль-Наср. Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Команда Аль-Ахли из Джидды продемонстрировала в целом достойный уровень игры за последние сезоны, особенно учитывая, что всего лишь в 2023 году клуб смог вернуться в высший дивизион после периода в низшем. Их пятое место в прошлом сезоне стало вполне хорошим достижением, которое воспринималось положительно как болельщиками, так и руководством. Стоит отметить, что тренер Маттиас Яйссле, который был приглашен из клуба Ред Булл Зальцбург, сохранил свою должность, что свидетельствует о доверии к его тактике и работе с командой.

В то же время, у клуба пока нет игроков первоклассного международного уровня, которые могли бы стабильно менять ход матчей. Несмотря на наличие таких достойных футболистов, как Эдуар Менди, Галено, Франк Кессиэ, Марех и Тоуни, команде пока не удается добиться высокой стабильности. Возможно, именно это отражается на текущих результатах клуба. В Лиге чемпионов Азии Аль-Ахли удалось набрать девять очков в шести играх, что позволило команде выйти в полуфинал кубка. Тем не менее, в национальном чемпионате клуб одержал всего шесть побед, например, недавно выиграв со счетом 2:0 у Аль-Фейхи.

Что касается Аль-Насра, этот клуб известен своими амбициями и крупными трансферами. Так, пару лет назад команда смогла подписать Криштиану Роналду, что было настоящей сенсацией для лиги. Если не учитывать финансовый аспект, Роналду при переходе стремился преодолеть рубеж в 1000 официальных голов и продолжать завоевывать трофеи. Однако, несмотря на личные успехи португальца, команда не смогла до сих пор добиться больших титулов, уступая даже соседям на национальном уровне. В прошлом сезоне Аль-Наср занял лишь третье место, отстав от лидера Аль-Иттихада на 13 очков.

С тех пор клуб успел вылететь из кубкового турнира, проиграв в противостоянии с тем же Аль-Иттихадом. В нынешнем сезоне неудача с этим соперником оставалась единственной, до тех пор, пока в последнем туре Аль-Иттифак не сумел отобрать у лидера очки — матч завершился вничью 2:2, прервав стопроцентную серию побед Аль-Насра.

Анализ личных встреч между Аль-Ахли и Аль-Насром показывает небольшое преимущество в пользу гостей. Из последних встреч команда Аль-Наср одержала три победы и была одна ничья. В августе, однако, в матче за Суперкубок при счете 2:2 Аль-Наср уступил по пенальти.

Что касается прогнозов на предстоящий матч, букмекерские конторы отдают предпочтение гостям и не ожидают, что команда Аль-Наср потерпит второе поражение подряд. Предпочтительно ставить на их победу в выездном поединке, коэффициент на такой исход равен 1,87.

Этот матч обещает быть интересным и непредсказуемым — обе команды находятся в хорошей форме и стремятся укрепить свои позиции в таблице, показывая высокий уровень футбола. Будет любопытно посмотреть, кто сумеет взять верх на поле Кинг Абдулла Спортс Сити и продолжить борьбу за титул чемпионов Саудовской Аравии.