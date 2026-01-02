"«Рома» изучает возможность возвращения Мохамеда Салаха"

Дата публикации: 02-01-2026 14:39

Итальянский футбольный клуб Рома рассматривает возможность возвращения в команду форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Римляне проявляют интерес к аренде игрока уже в январе, однако главным препятствием остаётся высокий заработок футболиста, который составляет примерно 24 миллиона евро в год (около 48 млн манатов).

Согласно оценкам источников, даже с учётом возможных финансовых уступок со стороны Салаха, шестимесячная аренда обойдётся Роме приблизительно в 12 миллионов евро (около 24 млн манатов). Такая сумма делает сделку крайне сложной с экономической точки зрения для клуба.

В то же время руководство Ромы параллельно ведёт переговоры по более доступным кандидатам для усиления состава. В частности, переговоры с Джакомо Распадори находятся на завершающей стадии: речь идёт о сделке с участием Атлетико Мадрид на сумму около 20 миллионов евро (40 млн манатов) по схеме аренды с обязательным выкупом, который будет зависеть от выхода Ромы в Лигу чемпионов. Также рассматривается кандидатура Джошуа Зиркзее, однако этот вариант обойдётся дороже, а Манчестер Юнайтед не планирует принимать решение по его трансферу до середины января.

Стоит отметить, что Мохамед Салах выступал за Рому до 2017 года, после чего перешёл в Ливерпуль, где стал одним из ключевых игроков и признанным лидером команды.

Возвращение такого выдающегося игрока в римский клуб могло бы значительно усилить атакующий потенциал команды, однако финансовые ограничения остаются серьёзным барьером. Руководство Ромы тщательно взвешивает все варианты и старается найти баланс между спортивной амбициозностью и экономической целесообразностью. Тем временем фанаты клуба с нетерпением наблюдают за развитием событий и надеются на успешное завершение переговоров.