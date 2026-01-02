«Тоттенхэм» сообщил о переходе Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас»

Дата публикации: 02-01-2026 19:16

Лондонский «Тоттенхэм» в социальной сети X официально объявил о том, что 24-летний валлийский крайний нападающий Бреннан Джонсон покидает команду и переходит в «Кристал Пэлас». Согласно информации, ранее опубликованной известным инсайдером Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 33,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 38,5 миллиона евро), которые заплатят «орлы» за талантливого вингера.

В официальном сообщении лондонского клуба отмечается, что имя 24-летнего футболиста теперь навсегда вписано в историю «Тоттенхэма». Именно Джонсон стал автором победного удара в финальном матче Лиги Европы УЕФА минувшего сезона. Его единственный гол принес «шпорам» важную победу над «Манчестер Юнайтед» в Бильбао и позволил принести титул в копилку команды.

Руководство и сотрудники «Тоттенхэма» выразили благодарность Бреннану Джонсону за профессионализм, самоотдачу и впечатляющий вклад в успехи клуба за время его выступлений в составе команды. Они пожелали нападающему дальнейших успехов на новом этапе футбольной карьеры и всего наилучшего в будущем - данное послание опубликовали на официальной странице «шпор».

Джонсон перешёл в «Тоттенхэм» в сентябре 2023 года. За относительно короткий период нападающий сумел проявить себя: он провёл 106 матчей во всех турнирах, отличился 27 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость валлийского футболиста на данный момент оценивается в 35 миллионов евро.