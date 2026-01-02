20:16 ()
В «Манчестер Юнайтед» недовольны подходом Аморима и подыскивают ему замену

Дата публикации: 02-01-2026 19:17

 

Руководство «Манчестер Юнайтед» начинает терять терпение в связи с неудачными результатами и игровыми методами главного тренера Рубена Аморима. Директорам клуба не по нраву игровая философия португальского специалиста - команда создает слишком мало голевых моментов, а также демонстрирует нестабильность в атаке, что приводит к отдалению от зоны Лиги чемпионов по итогам каждого тура. Как сообщает издание Caught Offside, у руководителей клуба растет обеспокоенность положением дел под руководством Аморима.

По сведениям источника, боссы «красных дьяволов» уже начали разрабатывать стратегию на случай смены главного тренера. Среди основных кандидатов рассматриваются нынешний наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер, главный тренер «Борнмута» Андони Ираола, а также бывший рулевой «Барселоны» Хави. Каждый из этих специалистов может привести в клуб свежие идеи и дать потенциал для нового развития команды.

После проведенных 19 туров в нынешнем сезоне Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» сумел набрать только 30 очков, что позволяет коллективу занимать лишь шестое место в турнирной таблице. Такой результат не удовлетворяет амбиций клуба, который привык бороться за самые высокие позиции и рассчитывает на скорейшие перемены ради выхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

