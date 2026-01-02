«Манчестер Юнайтед» нацелен на трансфер игрока сборной Бразилии за €40 млн

Дата публикации: 02-01-2026 19:19

Манчестер Юнайтед вновь проявляет интерес к полузащитнику сборной Бразилии и Аталанты Эдерсону. Как сообщает TEAMtalk, английский клуб продолжает следить за трансферным статусом 26-летнего футболиста, поскольку нацелен на усиление состава летом. Представители Манчестер Юнайтед недавно получили информацию о том, что стоимость перехода Эдерсона может быть ниже 40 миллионов евро - этот факт стал дополнительным стимулом для возможной сделки.

Однако осуществление трансфера сопряжено с определенными трудностями. В данный момент Аталанта не желает расставаться с одним из своих ключевых игроков в середине сезона. Кроме того, сам Эдерсон не скрывает, что мечтает продолжить свою карьеру в команде, выступающей в Лиге чемпионов, что создает дополнительные вопросы насчет его перехода в Манчестер Юнайтед. Напомним, в текущем сезоне Эдерсон провел 17 матчей за свой клуб во всех турнирах, отметившись голом и голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.