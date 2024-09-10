Родриго Гоэс намерен уйти из «Реала» зимой и уже обсуждает переход с двумя ведущими клубами

Дата публикации: 02-01-2026 19:20

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс, по сообщениям авторитетных испанских СМИ, всерьез рассматривает возможность смены клуба ближайшей зимой. Сейчас бразильский футболист ведет переговоры сразу с двумя европейскими грандами, желающими заполучить его в свое распоряжение уже в январское трансферное окно, передает издание Sport.es.

По данным источника, основные претенденты на подписание Родриго - это лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Более того, не исключено, что к ним может присоединиться и «Ливерпуль», проявляющий интерес к нападающему. Ожидается, что сумма возможного трансфера составит порядка 100 миллионов евро - именно столько «Реал» хотел бы получить за одного из своих ключевых игроков. Такая цена объясняется высокой важностью Родриго для состава мадридцев и его контрактом, который действует до лета 2028 года.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 21 официальной встрече на клубном уровне, где отличился двумя голами и четырьмя результативными передачами. При этом рыночная стоимость форварда по версии Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро. Несмотря на это, клуб не спешит расставаться с бразильцем, однако сам футболист нацелен на новый вызов и больше игрового времени, что подогревает интерес со стороны топовых команд Европы.