Маркус Рашфорд пока не получил никаких обещаний от "Барселоны"

02-01-2026

Будущее Маркуса Рашфорда в "Барселоне" пока остается весьма неопределённым. Несмотря на удачное начало аренды и достаточно уверенную игру, каталонский клуб пока не спешит гарантировать английскому форварду долгосрочный контракт.

Согласно информации от испанских СМИ, тренерский штаб "Барселоны" в целом доволен тем вкладом, который Рашфорд продемонстрировал: он забил семь голов и сделал восемь результативных передач. Тем не менее, клуб считает необходимым, чтобы футболист улучшил свои показатели в двух ключевых аспектах – оборонительной дисциплине и активном прессинге на соперника.

В арендное соглашение включён пункт о выкупе игрока за 30 миллионов евро, однако текущие финансовые ограничения "Барселоны" могут заставить клуб начать переговоры о более выгодных для себя условиях. При этом контракт Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 2028 года, а его высокая зарплата также остаётся одним из факторов, усложняющих ситуацию с возможным выкупом.

С другой стороны, сам Маркус Рашфорд доволен временем, проведённым в Испании. Он отмечает, что чувствует себя комфортно в составе "Барселоны", не испытывает давления и полностью сосредоточен на своей игровой форме и выступлениях. Окончательное решение о его будущем, скорее всего, будет принято во второй половине сезона, когда клуб сумеет более точно оценить вклад игрока и свои финансовые возможности.