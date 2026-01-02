Дани Алвес вошёл в число совладельцев португальского футбольного клуба

Дата публикации: 02-01-2026 19:26

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес стал совладельцем португальского футбольного клуба "Сан-Жуан-де Вер", который выступает в третьем дивизионе страны.

По информации издания Maisfutebol, Алвес приобрел 50 процентов акций этого клуба, а оставшуюся часть планируется выкупить сразу после завершения сезона 2025/26.

Кроме того, 42-летний футболист намерен возобновить свою профессиональную карьеру и подписать контракт с "Сан-Жуан-де Вер" минимум на шесть месяцев — с января по июнь 2026 года.

Для справки, в феврале 2024 года Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии. Однако после 14 месяцев предварительного заключения в марте 2025 года он был оправдан Высшим судом Каталонии.

Этот шаг Алвеса — значимое событие в его жизни и карьере, поскольку футболист не только стал участником владельческого состава клуба, но и планирует вернуться на поле. Подобные решения показывают, что он не намерен прощаться с футболом окончательно, несмотря на прошлые трудности и юридические проблемы. Инвестиции в "Сан-Жуан-де Вер" могут помочь команде укрепить позиции и развиваться на футбольной арене Португалии.