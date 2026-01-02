00:32 ()
Свернуть список

Новый спортивный директор назначен в «Ювентус»

Дата публикации: 02-01-2026 23:36

Марко Оттолини занял ключевую руководящую позицию в туринском футбольном клубе.

Ранее он уже имел опыт работы в "Ювентусе", где выполнял функции скаута и менеджера по аренде игроков.

С 2022 по 2025 год Оттолини занимал должность спортивного директора в клубе "Дженоа", успешно руководя спортивными вопросами команды.

С новым назначением в туринском клубе, его карьера продолжает развиваться, и ожидается, что его опыт и знания помогут укрепить позиции команды на внутренней и международной арене.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close