Команды АПЛ проявляют интерес к 20-летнему вингеру "Уотфорда"

Дата публикации: 02-01-2026 23:39

Футбольные клубы "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнайтед" проявляют повышенный интерес к перспективному 20-летнему крайнему нападающему "Уотфорда" Отману Маамме.

По информации издания TEAMtalk, руководство клуба из Чемпионшипа пока не планирует продавать игрока в зимнее трансферное окно. Тем не менее, несмотря на изначальную закрытость к продаже, возможная финансовая выгода может поменять позицию "Уотфорда" и подтолкнуть клуб к переговорам с заинтересованными командами. Напомним, что в летнее трансферное окно "Уотфорд" купил Маамму у французского "Монпелье" всего за сумму менее одного миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне футболист принял участие в десяти матчах Чемпионшипа, забив три гола и оформив одну результативную передачу. Контракт Отмана Мааммы с английским клубом рассчитан до лета 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах "Уотфорда" на этого игрока. По оценкам торгового ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость Мааммы составляет порядка 1,3 миллиона евро.

Крайний нападающий отличается хорошей скоростью и техническим мастерством, что привлекает внимание ведущих английских клубов, стремящихся усилить свои атакующие линии. Эксперты считают, что при продолжении прогресса и стабильной игре отбора delantero сможет закрепиться в высшем дивизионе и проявить себя на более высоком уровне.