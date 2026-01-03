«Манчестер Юнайтед» отказался приобретать Балеба из «Брайтона» из-за стоимости в £100 млн

Дата публикации: 03-01-2026 14:05

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принял решение отказаться от возможного приобретения 22-летнего опорного полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба, сообщает портал TEAMtalk. По данным источника, руководство "чайок" оценивает трансферную стоимость камерунского полузащитника в 100 миллионов фунтов (около 115 миллионов евро). Однако представители "красных дьяволов" посчитали, что игровая форма и текущий уровень Балеба на данный момент не соответствуют столь высокой цене, которую запрашивает "Брайтон". Клуб не намерен снижать стоимость игрока и рассчитывает выручить за него значительную сумму, ожидая новых предложений от потенциальных покупателей.

В нынешнем сезоне Карлос Балеба провёл 19 матчей во всех турнирах за английский клуб, однако не смог отличиться ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Контракт футболиста с "Брайтоном" рассчитан до лета 2028 года, то есть клуб продолжит владеть его правами ещё несколько лет. Согласно последней информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость Балеба составляет около 60 миллионов евро, что заметно меньше запрашиваемой суммы. Возможно, в будущем другие топ-команды также заинтересуются этим молодым талантом, если он проявит себя ярче в последующих матчах.