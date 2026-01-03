Карвахаль восстановился и готов выйти на поле в матчах Суперкубка Испании

Дата публикации: 03-01-2026 14:07

Правый защитник и капитан мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль возобновил тренировки после вынужденной паузы и уже присоединился к команде, принимая участие в части командного занятия. Об этом информирует издание Marca.

Напомним, в конце октября 33-летний футболист получил травму сустава правого колена, из-за чего был вынужден пропустить несколько недель игровой практики. Весь этот период медики и тренерский штаб следили за восстановлением игрока, и теперь он уже вновь работает в общей группе.

Как утверждает источник, Карвахаль имеет шансы выйти на поле в матчах предстоящего Суперкубка Испании. Турнир стартует 7 января, а уже 8 января состоится принципиальное мадридское дерби - "Реал" сыграет с "Атлетико" на стадии полуфинала. Присутствие опытного защитника может значительно усилить оборону клуба в важной встрече, учитывая его мастерство и лидерские качества.

В текущем сезоне Карвахаль успел провести восемь матчей во всех соревнованиях. При этом ему пока не удалось отличиться результативными действиями. Контракт капитана с "Реалом" рассчитан до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 миллионов евро. Возвращение такого важного игрока может серьёзно повлиять на успехи мадридского гранда в ближайших играх.