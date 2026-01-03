ИО главного тренера «Спартака» Вадим Романов продолжит работу в клубе
Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Спартак», продолжит работу в команде.
По информации Metaratings, будущий главный тренер «Спартака» — испанец Хуан Карседо — принял решение сохранить Романова в тренерском штабе. Известно, что руководство клуба настаивало на сохранении Вадима в составе команды.
В настоящее время ведутся переговоры о продлении контракта с Романовым. Отмечается, что в ближайшее время он начнет процесс получения тренерской лицензии категории PRO, которая предоставляет право официально возглавлять клубы на высшем уровне.
После 18 проведенных туров в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место, набрав 29 очков, что отражает текущую конкурентоспособность команды в сезоне.