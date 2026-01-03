19:49 ()
ИО главного тренера «Спартака» Вадим Романов продолжит работу в клубе

Дата публикации: 03-01-2026 14:09

 

Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Спартак», продолжит работу в команде.

По информации Metaratings, будущий главный тренер «Спартака» — испанец Хуан Карседо — принял решение сохранить Романова в тренерском штабе. Известно, что руководство клуба настаивало на сохранении Вадима в составе команды.

В настоящее время ведутся переговоры о продлении контракта с Романовым. Отмечается, что в ближайшее время он начнет процесс получения тренерской лицензии категории PRO, которая предоставляет право официально возглавлять клубы на высшем уровне.

После 18 проведенных туров в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место, набрав 29 очков, что отражает текущую конкурентоспособность команды в сезоне.

