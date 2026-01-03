«Реал» готов приобрести Кеса Смита за 40-45 млн евро

Дата публикации: 03-01-2026 14:10

Главный скаут мадридского Реала Юни Калафат сообщил руководству клуба о том, что 19-летний полузащитник АЗ Алкмар Кес Смит готов перейти в столичную команду предстоящим летом. Этот важный инсайд расскрывает Defensa Central.

Согласно информации издания, президент "сливочных" Флорентино Перес теперь получил возможность начать процесс переговоров о трансфере молодого нидерландского футболиста. Отмечается, что итоговая сумма сделки может составить порядка €40–45 миллионов, при условии, что АЗ Алкмар не повысит цену и не откажется от продажи таланта.

В текущем сезоне Кес Смит уже сыграл в 27 матчах во всех соревнованиях, демонстрируя стабильную игру и уверенные навыки на поле. Его выступления привлекают внимание ведущих европейских клубов, и Реал намерен использовать шанс заполучить перспективного игрока.

Таким образом, можно ожидать, что летом «сливочные» пополнят свой состав молодым и талантливым полузащитником, который способен внести свежую энергию в команду. Ожидается, что переговоры и подготовка к трансферу вскоре начнутся.