Алексис Санчес близок к переходу в бразильский «Интернасьонал»

Дата публикации: 04-01-2026 00:39

«Интернасьонал» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Алексису Санчесу. По информации журналиста Экрема Конура, бразильский клуб рассматривает возможность заключения с футболистом двухлетнего контракта и активно ведёт переговоры по его переходу. На своей странице в социальной сети Х он отмечает, что переговоры между представителями «Интернасьонала» и «Севильи» всё ещё продолжаются, но финальное соглашение пока не достигнуто. Сам Алексис Санчес положительно оценивает перспективу перехода в бразильский чемпионат и готов сменить Испанию на Бразилию. Его нынешний контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне чилийский нападающий провёл в составе «Севильи» 14 матчей во всех турнирах. За это время Санчес смог отличиться двумя забитыми голами и один раз отметился результативной передачей. Несмотря на не самую выдающуюся статистику, его международный опыт и профессиональные навыки продолжают вызывать интерес у разных клубов.

Ранее Алексис Санчес защищал цвета таких известных команд, как «Барселона», «Арсенал» из Лондона, английский «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Интер» из Милана, где показывал высокий класс игры и становился лидером атаки.