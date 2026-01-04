«Айнтрахт» арендует нападающего у «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 04-01-2026 00:39

Франкфуртский «Айнтрахт» оформляет аренду нападающего «Ноттингем Форест» Арно Калимуэндо, как сообщает Sky Sport Germany.

Согласно сведениям источника, французский форвард присоединится к немецкому коллективу на правах аренды до завершения текущего сезона. В арендном соглашении предусмотрена опция последующего выкупа, которая обойдётся «Айнтрахту» в 27 миллионов евро. Руководство клуба рассматривает Калимуэндо в качестве замены Элье Ваи, отправившемуся на аналогичных условиях в «Ниццу».

Арно Калимуэндо прошёл путь воспитанника в «Пари Сен-Жермен», где ему удалось проявить себя на взрослом уровне. Помимо этого, нападающий защищал цвета «Ланса». В состав «Ноттингем Форест» Арно перебрался летом прошлого года из «Ренна» за сумму 30 миллионов евро. С момента своего прихода в английский клуб, в нынешнем сезоне Калимуэндо выходил на поле в 13 матчах и отметился двумя забитыми мячами. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается примерно в 25 миллионов евро. Таким образом, переход в Бундеслигу станет для футболиста шансом проявить себя в новом чемпионате и помочь «Айнтрахту» решить турнирные задачи.