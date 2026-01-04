«Ювентус» и «Лечче» разошлись миром в матче 18-го тура Серии А

Дата публикации: 04-01-2026 00:41

Завершился матч 18-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Ювентус» и «Лечче». Итоговый счет встречи, прошедшей на стадионе «Альянц» в Турине, - 1:1. Главным судьей этого поединка выступил Джузеппе Коллу.

Гости смогли первыми поразить ворота соперника - на второй компенсированной минуте первого тайма Ламек Банда вывел «Лечче» вперед, забив важный гол в раздевалку. Однако уже в начале второй половины матча, на 50-й минуте, футболист «Ювентуса» Уэстон Маккенни восстановил равновесие, поразив ворота соперника точным ударом.

Затем туринцам представилась отличная возможность выйти вперед и одержать победу - на 66-й минуте Джонатан Дэвид получил право пробить пенальти, но не сумел реализовать этот шанс: мяч прошел мимо ворот. Несмотря на попытки обеих команд вырвать победу, финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

В результате проведенного поединка турнирное положение участников изменилось таким образом: «Ювентус» остался на пятом месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 33 очка, а «Лечче» продолжает занимать 16-е место, заработав 17 баллов в первенстве Италии.