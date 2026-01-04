«Арсенал» одолел «Борнмут» в 20-м туре АПЛ

Дата публикации: 04-01-2026 00:42

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между командами Борнмут и Арсенал. Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:2. Поединок проходил на стадионе Виталити в Борнмуте, а главный судья встречи - Крис Кавана из Ланкашира.

Счет был открыт уже на 10-й минуте - Эванилсон вывел Борнмут вперед, но Арсенал быстро сумел восстановить равновесие: на 16-й минуте Габриэл Магальяйнс забил ответный гол. После перерыва гости усилили напор - Деклан Райс на 54-й минуте вывел Арсенал вперед, а спустя 17 минут оформил дубль, закрепив преимущество гостей. Однако хозяева не сдавались и на 76-й минуте Эли Крупи сократил разницу в счете, вернув интригу в матч.

После этой встречи Борнмут с 23 очками занимает 15-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, в то время как Арсенал, набрав 48 очков, закрепился на первой позиции и продолжает лидировать в текущем сезоне чемпионата Англии, подтверждая статус одного из главных фаворитов турнира.