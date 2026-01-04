Славен Билич может вновь возглавить "Вест Хэм" в качестве главного тренера

Дата публикации: 04-01-2026 00:45

Тренер из Хорватии Славен Билич рассматривается как одна из вероятных кандидатур на пост главного тренера "Вест Хэма" в случае смены наставника команды, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Напряженность вокруг нынешнего тренера лондонского клуба Нуну Эшпириту Санту продолжает расти. Особенно остро вопрос стоит после тяжелого поражения в матче с "Вулверхэмптоном" со счетом 0:3, которое усилило обсуждения о возможных кадровых перестановках на тренерском мостике.

По данным источников, Билич выразил готовность вернуться в "Вест Хэм" и возглавить команду, если руководство примет решение о расставании с Санту.

Стоит отметить, что у хорватского тренера уже есть опыт работы с "молотобойцами" — он возглавлял клуб с 2015 по 2017 год, что позволяет ожидать достаточно быстрой адаптации в случае возвращения.

За время своей предыдущей работы с "Вест Хэмом", Билич сумел завоевать немалое уважение как среди игроков, так и среди болельщиков, проведя ряд успешных сезонов и показав способность выводить команду на высокий уровень. Его возвращение рассматривается как один из наиболее реалистичных и привлекательных вариантов для укрепления позиций команды в текущем сезоне.