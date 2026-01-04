Определился главный кандидат на пост тренера Челси: переговоры уже начались

Дата публикации: 04-01-2026 00:47

Французский тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор считается главным кандидатом на должность главного тренера лондонского «Челси». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 37-летний специалист занимает лидирующую позицию среди претендентов на пост наставника английского клуба, и стороны уже приступили к переговорам.

1 января 2026 года тренерский пост «синих» покинул итальянский специалист Энцо Мареска. Под его руководством «Челси» в текущем сезоне набрал 30 очков в рамках чемпионата Англии и занимает пятое место в турнирной таблице.

В свою очередь, «Страсбург» с 24 очками находится на седьмой позиции в таблице французской Лиги 1.

Росеньор получил высокую оценку за свою работу с «Страсбургом», показав стабильные результаты и способность строить игру команды на высоком уровне, что делает его привлекательной кандидатурой для лондонского клуба, стремящегося улучшить свои позиции в английской Премьер-лиге. Матчи «Челси» под его возможным руководством ждут болельщики с большим интересом, поскольку клуб намерен вернуться к успешным результатам и бороться за топовые места в сезоне.