Сборная Мали одолела Тунис и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Дата публикации: 04-01-2026 01:42

Завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Мали и Туниса. Основное время противостояния закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты национальной команды Мали - 3:2. Поединок проходил на стадионе «Мохамед V» в Касабланке, Марокко. Главным арбитром встречи был Абонгиле Том из ЮАР.

На 26-й минуте игры команда Мали осталась вдесятером - Войо Кулибали получил красную карточку. Тем не менее, игроки Мали сумели достойно сопротивляться. Уже в самом конце основного времени, на 89-й минуте, Фирас Шауат открыл счёт, выведя сборную Туниса вперёд. Однако на 90+7-й минуте Лассин Синайоко реализовал пенальти, сравняв результат и переведя матч в дополнительное время. Победитель определялся в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты Мали, реализовав три удара против двух у соперника.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка африканских наций Мали сыграет против сборной Сенегала. Матч обещает быть напряжённым и интересным, ведь ставки на выход в полуфинал крайне высоки. Турнир 2025 года проходит в Марокко. В нём принимают участие 24 национальные команды, которые были разделены на шесть групп. Соревнования продлятся до 18 января. Напомним, действующим обладателем Кубка является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года одержала победу над Нигерией со счётом 2:1.