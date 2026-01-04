«Барселона» на последних минутах вырвала победу у «Эспаньола» в 18-м туре Ла Лиги

Дата публикации: 04-01-2026 01:43

Состоялся матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись "Эспаньол" и "Барселона". Команды встречались на стадионе "Стейдж Фронт" в Барселоне. Главным арбитром поединка выступил Виктор Гарсия Вердура. В напряжённой борьбе победу одержали футболисты "Барселоны", выиграв со счетом 2:0.

Открыть счет удалось полузащитнику гостей Даниэлю Ольмо, который забил важный гол на 86-й минуте матча, прервав долгое молчание на табло. В самом конце встречи, на 90-й минуте, нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски увеличить преимущество команды, забив второй мяч и окончательно сняв вопросы о победителе этой встречи.

После 19 сыгранных туров чемпионата Испании "Барселона" уверенно удерживает лидерство в турнирной таблице, набрав 49 очков. "Эспаньол", в свою очередь, имеет в активе 33 балла после 18 встреч и занимает пятую строчку.

В следующем туре "Эспаньол" сыграет на выезде против "Леванте" 11 января. "Барселона" свою игру 19-го тура уже провела в начале декабря и одержала уверенную победу над мадридским "Атлетико" со счетом 3:1. Ожидаются не менее интересные матчи в следующих турах испанского первенства.