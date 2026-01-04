«Челси» проявляет интерес к одному из ключевых игроков «Ньюкасла»

Дата публикации: 04-01-2026 13:49

«Челси» проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Руководство лондонского клуба активно мониторит трансферный рынок, подыскивая опытных полузащитников, уже проявивших себя в матчах английской Премьер-лиги. Об этом сообщает издание Football Insider.

По сведениям источника, «синие» рассматривают возможность подписать Тонали не в ближайшее зимнее трансферное окно, а только следующим летом, чтобы тщательно подготовить сделку и учесть все нюансы перехода.

В стане «сорок» рассчитывают, что итальянский хавбек сохранит верность клубу, который оказывал ему поддержку во время сложного периода дисквалификации, связанной со ставками - игрок пропустил из-за наказания 10 месяцев, однако клуб продолжал доверять ему и сохранял его в составе.

В текущем сезоне Сандро Тонали вышел на поле в 24 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах и отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года, что лишь увеличивает ценность полузащитника на трансферном рынке. По данным Transfermarkt, стоимость Тонали оценивается в €75 млн. В свою очередь, «Челси» продолжает мониторить ситуацию, чтобы своевременно усилить среднюю линию команды.