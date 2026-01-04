Беллингем обратился к «Реалу» с просьбой подписать полузащитника из Английской Премьер-лиги

Дата публикации: 04-01-2026 14:18

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем инициировал обсуждение с руководством клуба по поводу возможного приобретения хавбека лондонского "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

По информации источника E-Notícies, 21-летний футболист считается Беллингемом оптимальным вариантом для усиления середины поля. Игрок "сливочных" уверен, что Уортон способен взять на себя значительную часть оборонительных функций, что даст самому Беллингему возможность действовать более свободно в атакующих действиях. Кроме того, этот трансфер станет важным шагом в процессе обновления состава и смены поколений в команде.

Отмечается, что руководство "Кристал Пэлас" не готово продавать полузащитника за сумму ниже 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Уортон провел 24 матча во всех турнирах и сделал три голевые передачи. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.

Таким образом, переход Адама Уортона в мадридский клуб может стать стратегически важным приобретением, способным укрепить позиции "Реала" в центре поля и обеспечить необходимую защитную надежность. Учитывая цены, которые выставляет "Кристал Пэлас", потенциальная сделка требует серьезных финансовых вложений, но она может оправдать себя за счет долгосрочного вклада футболиста в успех команды.