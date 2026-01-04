«Боруссия» из Дортмунда рассталась с нападающим

Дата публикации: 04-01-2026 14:19

Дортмундская "Боруссия" официально подтвердила переход нападающего Хорди Паулины в клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа.

Стоимость сделки составила 400 тысяч евро. 21-летний форвард подписал с новым клубом контракт, рассчитанный до 2030 года, и будет выступать под 27-м номером в "Фортуне".

В сезоне 2025/2026 Паулина выступал за резервную команду "Боруссии", где в 11 играх забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Также он является частью сборной Кюрасао, которая под руководством Дика Адвоката неожиданно квалифицировалась на Чемпионат мира 2026 года. По итогам 15 туров "Боруссия" занимает второе место в таблице Бундеслиги, набрав 32 очка.

Переход Паулины в "Фортуну" означает, что молодой нападающий получит больше игровой практики на высоком уровне. Этот шаг важен для его дальнейшего развития и возможности проявить себя в основном составе. Контракт до 2030 года показывает серьезные намерения клуба и самого футболиста.

Следует отметить, что "Фортуна" заинтересована в усилении атакующей линии, и приобретение Паулины – часть стратегии по укреплению команды перед грядущими турнирами. Учитывая его статистику и перспективы, этот трансфер обещает быть выгодным для обеих сторон.