Севилья – Леванте. Прогноз на матч 18-го тура чемпионата Испании

4 января на стадионе Рамон Санчес Писхуан состоится матч 18-го тура испанской Примеры, в котором встретятся команды Севилья и Леванте.

Начало встречи запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Севилья

В последние годы «Севилья» заметно потеряла свои позиции на внутренней арене. Раньше этот клуб уступал лишь трём ведущим грандам чемпионата и стабильно выигрывал Лигу Европы, демонстрируя высокий класс. Однако последние сезоны ознаменовались спадом — команда скатилась в нижнюю часть турнирной таблицы Примеры. Весной прошлого года «Севилью» буквально спасло от вылета одно единственное очко: с 41 очком она осталась в лиге, тогда как «Леганес», набрав 40, вылетел во второй дивизион.

Новый сезон команда начала уже под руководством свежего тренера — Матиаса Алмейды. Под его началом «Севилье» удалось закрепиться в середине таблицы Ла Лиги, и победа со счётом 4:1 над «Барселоной» стала одним из ярких моментов. Несмотря на это, у команды были и неудачи. В частности, в первых двух матчах 2024 года «Севилья» потерпела поражения. Поражение 0:2 от мотивированного «Реала» на выезде ещё можно объяснить, но уступка «Алавесу» стала особенно болезненной — именно из-за этого «Севилья» вылетела из Кубка Испании.

Леванте

«Леванте», без сомнений, помнит свои лучшие времена, когда клуб довольно успешно выступал в Лиге Европы. Однако в последние годы команда преимущественно находилась в Сегунде — втором по силе дивизионе Испании. Под руководством тренера Калеро в прошлом сезоне коллектив сумел набрать достаточное количество очков для возвращения в Примеру.

Тем не менее, после возвращения в высший дивизион «Леванте» расстался с Калеро, что было вполне ожидаемо, учитывая слабые результаты. По ходу нынешнего сезона клуб выиграл лишь два раза при четырёх ничьих, включая ничейный результат 1:1 с «Реалом Сосьедад» перед зимней паузой. Новый наставник — Каштру, который в прошлом месяце был уволен из французского «Нанта». Очевидно, что он едва ли успел полностью погрузиться в особенности испанского футбола, но сейчас ему предстоит непростая задача — вывести новичка Ла Лиги из самого низов турнирной таблицы.

Статистика личных встреч между командами

За последние девять официальных матчей «Леванте» смог утерпеть лишь одну ничью, уступив во всех остальных противостояниях с «Севильей».

Прогноз на матч

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам поля. В команде нет особых ожиданий насчёт значительного улучшения игры «Леванте» под руководством нового тренера в краткосрочной перспективе. Исходя из этого, ставка на победу «Севильи» выглядит наиболее вероятным вариантом с коэффициентом около 1,73.

Таким образом, предстоящий матч обещает быть очень важным для обеих команд — «Севилье» необходимо подтвердить свои амбиции на возрождение, а «Леванте» — доказать, что возвращение в высший дивизион не случайно. Поддержка домашней арены и уверенная игра в атаке могут стать решающими факторами в этом противостоянии.