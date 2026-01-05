Сборная Камеруна обыграла ЮАР и вышла в четвертьфинал Кубка Африки

Дата публикации: 05-01-2026 00:16

В 1/8 финала Кубка африканских наций встретились сборные ЮАР и Камеруна. Поединок прошёл на стадионе «Аль-Медина» в Рабате (Марокко). Главным судьёй этого матча выступил Питер Ваверу Камаку из Кении. В напряжённой борьбе победа досталась футболистам Камеруна, которые обыграли соперника со счётом 2:1 и оформили свой выход в четвертьфинал.

Счёт в матче был открыт на 34-й минуте, когда полузащитник Камеруна Джуниор Чамадью точно поразил ворота сборной ЮАР. Во втором тайме, уже на 47-й минуте, нападающий Кристиан Кофане удвоил преимущество своей команды, сделав положение для ЮАР практически безнадёжным. Тем не менее, футболисты Южной Африки не сдавались и сумели сократить отставание — на 88-й минуте нападающий Эвиденс Макгопа забил гол престижа, однако сравнять счёт южноафриканцам так и не удалось.

Теперь в 1/4 финала турнира команду Камеруна ожидает поединок против сборной Марокко, что обещает быть интересным и напряжённым матчем.

Кубок африканских наций 2025 года проходит на территории Марокко и объединяет 24 национальные сборные, разделённые на шесть групп. Турнир продлится вплоть до 18 января, когда определится победитель. На данный момент действующим чемпионом остается команда Кот-д'Ивуара, которая в финале Кубка африканских наций 2023 года одержала волевую победу над сборной Нигерии со счётом 2:1.