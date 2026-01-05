В «Галатасарае» прокомментировали слухи об интересе к полузащитнику «Интера» Фраттези

Дата публикации: 05-01-2026 00:18

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук прокомментировал циркулирующие в прессе слухи о возможном интересе стамбульского клуба к полузащитнику "Интера" Давиде Фраттези.

- Чем дольше удается сохранять в тайне вопросы, связанные с трансферами, тем лучше для нас, - отметил наставник "Галатасарая". - Однако, к сожалению, в нашей стране это сделать непросто. В различных источниках регулярно появляется информация о футболистах, которые действительно входят в сферу наших интересов, а также о тех, с кем мы вообще не контактировали. Фраттези - очень ценный и талантливый игрок, он мне лично импонирует. Но на сегодняшний день переговоров с ним или с его клубом не было, и никаких конкретных шагов в этом направлении мы не предпринимали. Сейчас футболист подобного профиля не является нашим приоритетом на рынке. Часто в СМИ появляются разговоры о самых разных кандидатах, из которых правда составляет лишь 20-30%, а по остальным мы даже не вели обсуждений. В трансферном плане мы стремимся усилить команду за счет действительно сильных и качественных игроков. Для этого нужно вести непростые переговоры, убеждать как самих игроков, так и их клубы принять наши предложения, - передает слова Бурука издание Fanatik.