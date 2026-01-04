Алонсо отметил Винисиуса как главного игрока "Реала"

Дата публикации: 05-01-2026 00:20

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал игру форварда своей команды Винисиуса Жуниора после домашней победы "сливочных" над Бетисом со счётом 5:1 в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги.

"Он действительно сильно нам помог, отлично вошёл в игру и был максимально полезен, особенно в первом тайме. Винисиус проявил настойчивость и внес большой вклад в командные действия. Мне понравилось то, как он выступил и что сделал на поле — его роль теперь будет фундаментальной для команды. Нас ждёт важный матч с Атлетико в Суперкубке, и Винисиус снова сыграет очень значимую роль.

Мы все здесь, чтобы поддерживать друг друга и демонстрировать наш максимум — как командой, так и индивидуально. Он был, есть и останется ключевым игроком для Реала. Я уверен, что на стадионе Сантьяго Бернабеу болельщики будут ему аплодировать — в этом у меня нет никаких сомнений", — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.

Винисиус стартовал в основном составе и провёл на поле 77 минут, однако не смог отметиться результативными действиями. При замене игрока некоторые фанаты мадридской команды выразили своё недовольство и освистали футболиста.

Несмотря на реакцию трибун, Хаби Алонсо подчеркнул важность Винисиуса для развития команды и выразил уверенность, что поддержка болельщиков в дальнейших матчах поможет форварду раскрыть весь свой потенциал. Тренер убеждён, что ключевой игрок "Реала" будет продолжать приносить пользу команде и радовать поклонников своим мастерством в предстоящих встречах. Наступающий поединок с "Атлетико" становится отличной возможностью для Винисиуса продемонстрировать всё, чему он научился, и сыграть на высоком уровне в одном из самых напряжённых дерби испанского футбола.