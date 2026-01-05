«Вест Хэм» рассматривает возможность увольнения главного тренера

Дата публикации: 05-01-2026 01:45

Португальский тренер команды «Вест Хэм» Нуну Эшпириту Санту находится под угрозой увольнения после серии неудачных результатов.

Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство клуба дало наставнику последний шанс изменить ситуацию — судьба Нуну решится в матче с «Ноттингем Форест», который состоится 6 января.

Если команда вновь не добьётся положительного результата, тренер покинет пост главного тренера «молотобойцев».

«Вест Хэм» не может одержать победу уже почти два месяца: их последняя виктория датируется 8 ноября 2025 года, когда под руководством Санту «молотобойцы» дома обыграли «Бернли» со счётом 2:0.

Нуну Эшпириту Санту возглавил лондонский клуб в конце сентября 2025 года. За это время команда провела 15 матчей: выиграла всего 2 встречи, 5 раз сыграла вничью и 8 раз уступила соперникам.

Такая статистика вызывает серьёзные вопросы у руководства, которое ожидает более уверенной игры от своего тренера и надеется на улучшение результатов в ближайшем будущем.

Матч с «Ноттингем Форест» станет решающим для Санту — именно по его исходу станет ясно, продолжит ли он работу с «Вест Хэмом» или клуб примет кардинальные меры для смены тренерского штаба.

Фаны и эксперты с нетерпением ждут встречи, которая может стать поворотным моментом в сезоне для «молотобойцев» и их наставника.



