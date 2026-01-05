«Вест Хэм» рассматривает возможность увольнения главного тренера
Португальский тренер команды «Вест Хэм» Нуну Эшпириту Санту находится под угрозой увольнения после серии неудачных результатов.
Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг, руководство клуба дало наставнику последний шанс изменить ситуацию — судьба Нуну решится в матче с «Ноттингем Форест», который состоится 6 января.
Если команда вновь не добьётся положительного результата, тренер покинет пост главного тренера «молотобойцев».
«Вест Хэм» не может одержать победу уже почти два месяца: их последняя виктория датируется 8 ноября 2025 года, когда под руководством Санту «молотобойцы» дома обыграли «Бернли» со счётом 2:0.
Нуну Эшпириту Санту возглавил лондонский клуб в конце сентября 2025 года. За это время команда провела 15 матчей: выиграла всего 2 встречи, 5 раз сыграла вничью и 8 раз уступила соперникам.
Такая статистика вызывает серьёзные вопросы у руководства, которое ожидает более уверенной игры от своего тренера и надеется на улучшение результатов в ближайшем будущем.
Матч с «Ноттингем Форест» станет решающим для Санту — именно по его исходу станет ясно, продолжит ли он работу с «Вест Хэмом» или клуб примет кардинальные меры для смены тренерского штаба.
Фаны и эксперты с нетерпением ждут встречи, которая может стать поворотным моментом в сезоне для «молотобойцев» и их наставника.