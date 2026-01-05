Фабрицио Романо раскрыл одного из приоритетных трансферных кандидатов для «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 05-01-2026 11:21

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" с лета прошлого года поддерживает контакт с представителями опорного полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо через свои социальные сети.

Камерунский хавбек привлёк внимание тренерского штаба манкунианцев и считается одной из важных трансферных целей клуба на 2026 год. Несмотря на интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", в настоящее время клуб не делал новых официальных предложений и не начал непосредственных переговоров с "Брайтоном". Сам "Брайтон" планирует сохранить Балеба в своей команде минимум до окончания этого сезона и не рассматривает его продажу в ближайшее время.

Карлос Балеба пополнил состав "Брайтона" в августе 2023 года, перейдя из французского "Лилля" за сумму 27 миллионов евро. Соглашение игрока с английской командой рассчитано до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, на данный момент стоимость полузащитника оценивается примерно в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Балеба уже провёл 19 матчей за "Брайтон", но пока что не отметился забитыми мячами и результативными передачами. Тем не менее, его стабильная игра в центре поля способствует интересу со стороны ведущих клубов. Донести для игроков большой клуб - мечта, и возможно, в будущем мы увидим перспективного камерунеца в составе "Манчестер Юнайтед".