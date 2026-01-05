Жозе Моуринью подверг критике Георгия Судакова после игры с «Бенфикой»

Дата публикации: 05-01-2026 11:22

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказал недовольство игрой полузащитника Георгия Судакова, отметив его ошибку, после которой команда пропустила гол в матче 17-го тура чемпионата Португалии против «Эшторила», завершившемся победой «Бенфики» со счётом 3:1.

«Мы не имеем права позволять себе такие моменты - именно такие пропущенные голы и в такие моменты могут стоить нам результата. После того как вышли вперед 2:0, мы обязаны сохранять концентрацию и не позволять сопернику забивать в самом начале второго тайма, на 47-й или 48-й минуте. Нельзя подходить к ситуации в обороне легкомысленно, особенно если против тебя действует игрок, у которого превосходный дриблинг и индивидуальные качества. Важно показывать силу, собранность и ответственность. Разница огромна: уйти на перерыв при удобном счёте 2:0 или же позволить сопернику сократить отставание до 2:1 - это разные чувства, и они могут повлиять на настрой всей команды», - отметил Моуринью.

Тренер также поделился, что основная задача во время перерыва заключалась в быстрой работе с видео и тактикой, а также в том, чтобы не дать игрокам пасть духом после досадного эпизода. Благодаря грамотным действиям и правильному настрою, команда одержала победу, а не ограничилась ничьей или, что ещё хуже, поражением, подчеркнул специалист в интервью Maisfutebol.

Отметим, что в нынешнем сезоне Георгий Судаков уже забил четыре мяча в 14 встречах за «Бенфику» в рамках чемпионата Португалии, демонстрируя достаточно высокую результативность для своего амплуа.