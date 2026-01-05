Фабрицио Романо раскрыл причину конфликта между Аморимом и руководством «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 05-01-2026 11:23

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим выразил недовольство тем, как руководство клуба проводит трансферную политику, о чём сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, специалист хотел бы изменить тактическое построение команды и использовать схему 3-4-3, однако пока что в составе не хватает футболистов, подходящих под такой стиль игры. По этой причине в клубе продолжаются внутренние дискуссии, на которых обсуждается стратегия поведения на трансферном рынке, а также возможные приобретения игроков, которые смогут усилить коллектив и вписаться в планы тренера. Пока неизвестно, согласится ли руководство Манчестер Юнайтед с требованиями Аморима и готово ли будет оперативно реагировать на его пожелания в ближайшее трансферное окно.

К слову, в последнем матче английской Премьер-лиги МЮ сыграл вничью с Лидсом на выезде - встреча завершилась со счётом 1:1. После 20 туров команда находится на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Руководство и болельщики надеются, что клуб сможет усилиться, чтобы бороться за самые высокие места в чемпионате Англии.