«Вест Хэм» возглавил рейтинг самых затратных клубов: два нападающих куплены более чем за €20 млн

06-01-2026 00:35

Английский клуб "Вест Хэм" стал абсолютным лидером по расходам среди всех футбольных команд мира в текущем зимнем трансферном окне. Как информирует портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферной статистике, "молотобойцы" оформили два масштабных приобретения. К команде присоединился форвард Пабло Фелипе, за которого лондонцы заплатили португальскому клубу "Жил Висенте" сумму в размере 23 миллиона евро. Вторым новичком стал нападающий Валентин Кастельянос - трансфер из итальянского "Лацио" обошелся "Вест Хэму" в 29 миллионов евро.

Общая сумма расходов английского клуба за нынешнее окно составила внушительные 52 миллиона евро, что позволило "Вест Хэму" занять первое место в мировом рейтинге по трансферным затратам зимой. На втором месте находится также лондонский "Кристал Пэлас" с расходами в 40 миллионов евро. В пятерку клубов с самыми крупными расходами в это трансферное окно также вошли немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта - 19,3 миллиона евро, клуб из США "Интер Майами" с суммой в 15 миллионов, а также португальский "Спортинг", вложивший в усиление состава 14 миллионов евро. Таким образом, английские клубы вновь подтвердили свою финансовую мощь на рынке.