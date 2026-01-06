Новый тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо попрощался с фанатами «Пафоса»

Дата публикации: 06-01-2026 00:36

Тренер Хуан Карлос Карседо, недавно назначенный главным тренером московского «Спартака», официально попрощался с болельщиками кипрского клуба «Пафос». Клуб разместил на своей странице в социальной сети специальное видео, в котором фанаты благодарят специалиста за проделанную работу. К видеоролику была добавлена подпись: "Какой замечательный человек! Нам будет тебя не хватать" - эта фраза очень точно отражает отношение болельщиков и коллектива к Карседо.

Хуан Карлос Карседо возглавил «Пафос» летом 2023 года. За короткое время под его руководством команда добилась исторических успехов: впервые в своей истории «Пафос» смог пробиться в основную стадию Лиги чемпионов, а также завоевал чемпионство и кубок Кипра. Благодаря этим достижениям испанский специалист заслужил огромную любовь и уважение как у болельщиков, так и среди игроков клуба.

Сегодня, 5 января, московский «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера команды. Отметим, что специалист уже имел опыт работы в «Спартаке» — в 2012 году он был помощником известного тренера Унаи Эмери. Возвращение Карседо в клуб теперь в качестве главного тренера воспринимается как новый этап в его карьере и привносит большие ожидания среди фанатов «красно-белых».