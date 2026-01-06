«Галатасарай» разгромил «Трабзонспор» и пробился в финал турецкого Суперкубка

Дата публикации: 06-01-2026 00:37

Состоялся полуфинальный поединок Суперкубка Турции, в котором встречались команды Галатасарай и Трабзонспор. Этот важный матч прошёл на стадионе Калйон, расположенном в городе Газиантеп. Футболисты Галатасарая одержали уверенную победу, разгромив своих соперников со счётом 4:1 и обеспечив себе выход в финал турнира.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, когда нападающий Галатасарая Барыш Алпер Йылмаз успешно реализовал момент. В добавленное время первого тайма защитник Эрен Эльмалы удвоил преимущество своей команды. Однако уже на 55-й минуте полузащитник Трабзонспора Филипе Августо да Силва сумел сократить отставание в счёте, забив гол престижа. Тем не менее, Юнус Акгюн спустя восемь минут снова увеличил разрыв, отметившись голом в ворота соперника. Финальную точку в матче поставил Мауро Икарди, отличившись на 81-й минуте. Оставшееся время команды не порадовали болельщиков результативными действиями.

Теперь Галатасарай в финале турнира предстоит встретиться с победителем пары Фенербахче - Самсунспор. Матч между этими клубами запланирован на 6 января, а сам финал состоится 10 января. Напомним, что действующим обладателем Суперкубка Турции остаётся Бешикташ, который год назад разгромил Галатасарай со счётом 5:0 в решающей встрече финала.