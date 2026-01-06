«Зенит» отказался от предложения «Крузейро» о покупке Жерсона за 27 миллионов евро

Дата публикации: 06-01-2026 00:43

Санкт-петербургский клуб Зенит отказал бразильской команде Крузейро в трансфере полузащитника Жерсона. Как сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х, бразильцы предлагали за игрока сумму в размере 27 миллионов евро, однако российский клуб признал это предложение недостаточным и отклонил его.

По имеющейся информации, Крузейро не оставляет попыток приобрести Жерсона и готовит новое, более выгодное финансовое предложение для Зенита. Сам футболист выразил интерес к продолжению карьеры в Бразилии и надеется, что возможная сделка будет оформлена в ближайшее время. Помимо Крузейро, к полузащитнику проявляют повышенный интерес еще один клуб из Бразилии, а также две европейские команды, которые внимательно следят за развитием ситуации.

Контракт Жерсона с Зенитом действует до конца июня 2030 года, что усиливает переговорную позицию петербуржцев. В текущем сезоне Жерсон уже провел 15 матчей во всех турнирах, забив два гола. Согласно данным портала Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость бразильца оценивается в 18 миллионов евро, что почти на 10 миллионов меньше последнего предложения Крузейро. Болельщики Зенита с интересом наблюдают за ситуацией и ждут решения клуба относительно одного из ключевых игроков стартового состава.